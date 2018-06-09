Власти разного уровня от слов о выходных днях во время игр российской сборной на чемпионате мира перешли к делу. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с этим предложением к работодателям столичного региона, а в Сочи уже решено, что в июне город получит три дополнительных дня отдыха.

Власти разного уровня от слов о выходных днях во время игр российской сборной на чемпионате мира перешли к делу. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с этим предложением к работодателям столичного региона, а в Сочи уже решено, что в июне город получит три дополнительных дня отдыха.Как уже сообщали 33Live.RuRu, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни, когда на чемпионате мира по футболу будет играть сборная России – 14, 19 и 25 июня. "Обратимся в думский комитет по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России", — заявил он."Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям предприятий, организаций по возможности дать своим работникам выходной, особенно 14-го числа, — цитирует "Интерфакс" слова Собянина на открытии городского оперативного штаба чемпионата мира. – Это надо сделать, чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы".Ранее с подобной инициативой выступил мэр Сочи Анатолий Пахомов, который порекомендовал руководителям всех местных предприятий и компаний сделать выходными шесть дней, в которые город будет принимать матчи чемпионата мира по футболу.