Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в субботу, 9 июня, провели телефонные переговоры. Обсуждалась реализация минских договоренностей, а также обмен заключенными. Примечательно, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе украинской стороны. Для чего глава Незалежной развил такую активность, и не является ли это попыткой усыпить бдительность России и атаковать Донбасс в преддверии или в ходе грядущего чемпионата мира по футболу?

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенков субботу, 9 июня, провели телефонные переговоры. Обсуждалась реализацияминских договоренностей, а также обмен заключенными. Примечательно, чторазговор двух лидеров состоялся по инициативе украинской стороны. Для чегоглава Незалежной развил такую активность, и не является ли это попыткой усыпитьбдительность России и атаковать Донбасс в преддверии или в ходе грядущегочемпионата мира по футболу?Владимир Путин в процессе переговоров подчеркнул, чтонеобходимо добиваться освобождения арестованных на Украине российскихжурналистов. Порошенко в ответ заявил о важности освобождения гражданНезалежной, которые в настоящее время находятся в заключении в России и вДонбассе. По итогам общения Путин и Порошенко договорились, что в ближайшеевремя российские и украинские полномочные по правам человека посетятзаключенных в обеих странах.Эксперты между тем уже неоднократно высказывали мнение, чтоПорошенко попытается использовать чемпионат мира по футболу в России дляполномасштабного наступления на позиции Донецкой и Луганской республик.Аналитики выражали опасения, что Москва, опасаясь международной реакции, нестанет адекватно реагировать на украинскую агрессию, ограничившись выражениемозабоченности по дипломатическим каналам. Возможен ли такой вариант развитиясобытий?Директор Центра политологических исследований Финансовогоуниверситета Павел Салин предлагает вспомнить печальный опыт бывшего президентаГрузии Михаила Саакашвили, который попытался воспользоваться ситуацией и началбоевые действия в Южной Осетией в день начала Олимпийских игр-2008 в Китае. В беседес корреспондентом Dni.Ru эксперт отметил, что тогда Владимир Путин, будучипремьер-министром, находился в Пекине, и расчет Саакашвили был на то, что главаправительства не захочет портить фон своего пребывания в Поднебесной в компаниимировых лидеров."А раз так, рассуждал грузинский лидер, то получитсяпо-тихому установить военный контроль над Южной Осетией и поставить Россиюперед фактом. Но всем известно, что из этого получилось. И Саакашвили сильноповезло, что наши вооруженные силы не дошли до Тбилиси", – заявиланалитик.По его словам, несмотря на то, что украинских политиковиногда заносит в милитаристском угаре, у них перед глазами печальный опытГрузии, а также военный разгром в Донбассе летом 2014 года. "Не думаю, чтоПорошенко пытается усыпить бдительность Москвы с целью восстановить контрольнад Донбассом.Потому что в Киеве прекрасно понимают, что Россия просто так этуситуацию не оставит", – подчеркнул Салин.О том же, по сути, заявил в ходе недавней прямой линиипрезидент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина отом, возможно ли наступление украинской армии в ходе чемпионата мира пофутболу, глава государства подчеркнул, что если Киев решится на подобныепровокации, то это будет иметь "самые тяжелые последствия" длягосударственности Незалежной. "Еще раз хочу подчеркнуть, что надеюсь, ничегоподобного не случится", – сказал президент.По словам Салина, активность Порошенко нужно рассматривать вконтексте приближающихся президентских выборов, которые состоятся уже вследующем году. Реальная цель украинского лидера – обменять тех, кого Киевназывает политзаключенными, полагает эксперт. "Такой обмен прибавит очков любому местному политику. Сейчас они пытаются повысить уровень доверия в глазах электората, чтобы потом капитализировать его в ходе предвыборной кампании. Не является исключением и Порошенко", – пояснил аналитик.Политолог напомнил о ситуации двухлетней давности, когда наУкраину вернулась Надежда Савченко, возведенная тамошними СМИ в рангнациональной героини. Как отметил Салин, несмотря на то, что сейчас она сталанеприятным фактором украинской политики, тем не менее, Порошенко получил от еевозвращения определенные политические бонусы. "Сейчас мы видим попыткуповторить ту ситуацию", – сказал эксперт.Однако Россия, отметил он, на предлагаемый Киевом вариантобмена не пойдет. В ходе той же прямой линии Владимир Путин заявил, что Москване рассматривала обмен главного редактора РИА Новости Украина КириллаВышинского на режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет строгогорежима за подготовку теракта в Крыму."Президент четко обозначил, что предлагаемый Украинойвариант является неравнозначным. Россия может согласиться на обмен, но лишь втом случае, если получит от Киева какие-либо бонусы, например, более активноеучастие Украины в так называемом минском формате, где заседают представителиДонецкой и Луганской народных республик", – сказал Салин.Вместе с тем он выразил уверенность, что Киев в таком случае несдержит свое слово, а будет всячески вилять, пытаясь уйти от прямого диалога сДонбассом. "Посмотрим, может быть Порошенко предложит что-то еще. Но я,если честно, в этом сомневаюсь", – резюмировал аналитик.