В субботу на востоке Грузии в ДТП погибли двое детей. Как сообщают грузинские СМИ, микроавтобус, в котором ехали школьники на экскурсию, упал в овраг в районе Гомборского перевала (регион Кахети).
В субботу на востоке Грузии в ДТП погибли двое детей, передает "Интерфакс".
Как сообщают грузинские СМИ, микроавтобус, в котором ехали школьники на экскурсию, упал в овраг в районе Гомборского перевала (регион Кахети).
Двое детей погибли на месте, а несколько получили травмы.
На месте трагедии работают медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
В МВД Грузии заявили, что ведется расследование, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.