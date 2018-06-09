В субботу на востоке Грузии в ДТП погибли двое детей. Как сообщают грузинские СМИ, микроавтобус, в котором ехали школьники на экскурсию, упал в овраг в районе Гомборского перевала (регион Кахети).

В субботу на востоке Грузии в ДТП погибли двое детей, передает "Интерфакс".Как сообщают грузинские СМИ, микроавтобус, в котором ехали школьники на экскурсию, упал в овраг в районе Гомборского перевала (регион Кахети).Двое детей погибли на месте, а несколько получили травмы.На месте трагедии работают медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.В МВД Грузии заявили, что ведется расследование, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.