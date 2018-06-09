8 июня в преддверии празднования Дня России в музее «Боевой Славы» Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» сотрудники полиции провели торжественную церемонию вручения паспортов.

8 июня текущего года в преддверии празднования Дня России в музее «Боевой Славы» Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» сотрудники полиции провели торжественную церемонию вручения паспортов девяти юным муромлянам.С напутствующими словами быть достойными и верными гражданами России, уважать и хранить ее историю, традиции и культуру выступили инспектор отдела по вопросам миграции МО МВД России «Муромский» майор полиции Светлана Терентьева, временно исполняющий обязанности начальника отдела по работе с личным составом капитан внутренней службы Евгений Титов, председатель Совета ветеранов майор милиции в запасе Валерий Жестков и представитель Общественного совета при МО МВД Ирина Дюмина.Разделить радость торжественного события с ребятами пришли их родители, младшие братья и сестры.После вручения паспортов председатель Совета ветеранов провел для ребят экскурсию по музею «Боевой Славы».