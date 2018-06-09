В настоящий момент государственные соцвыплаты можно использовать только для приобретения готового жилья по договору купли-продажи.

Стало известно, что Минстрой подготовил проект постановления правительства России, разрешающий использовать государственные жилищные сертификаты при покупке квартир по схеме долевого участия в строительстве. Этот документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.Необходимо напомнить, что жилищный сертификат удостоверяет право на получение денег из федерального бюджета в рамках гособязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.В настоящий момент государственные соцвыплаты можно использовать только для приобретения готового жилья по договору купли-продажи.Интересно, что действующие правила ограничивают применение сертификатов при покупке жилья в новостройках, хотя цены на строящееся жилье ниже, чем на вторичном рынке. Так что ситуацию надо изменить.