Третья с начала года машина протаранила жилой дом в селе Казачинское в Красноярском крае. Его владелец, не первый год страдающий от наездов пьяных водителей, уже обращался в администрацию с просьбой установить отбойник, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Третья с начала года машина протаранила жилой дом в селе Казачинское в Красноярском крае. Его владелец, не первый год страдающий от наездов пьяных водителей, уже обращался в администрацию с просьбой установить отбойник, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.ДТП произошло ближе к вечеру 8 июня, когда семья из пяти человек, в том числе двое детей, отдыхали на веранде. Туда же влетел и пьяный водитель, только чудом не задев людей.За два месяца до этого дом "атаковал" еще один нетрезвый автолюбитель, после чего семья переехала на летнюю кухню, так как дети боятся спать в своей комнате. В памяти всплывает и ДТП, произошедшее здесь в мае 2017 года, в котором погибла оказавшаяся на пути машины женщина.Местные жители винят во всем поворот дороги, на котором стоит дом, — здесь нет ни отбойника, ни лежачих полицейских. Хозяин дома много раз обращался к местным властям с просьбой решить проблему, но в ответ слышал только сетования об отсутствии денег. На последнее свое обращение он так и не получил ответа, а тут произошло новое ДТП.