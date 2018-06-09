Для многодетных семей минимальная ставка по кредиту на строящееся жилье составит 8,5% годовых.

Госкомпания "ДОМ.РФ" и принадлежащий ей банк "Российский капитал" с 9 июня снизят ставки по своим ипотечным программам на 0,25-0,5 процентного пункта. Об этом говорится в официальном сообщении компании."Теперь ставки по ипотеке на строящееся жилье и на перекредитование имеющегося кредита начинаются от 8,75% годовых. Оформить ипотеку на покупку готового жилья можно по ставке от 9%", — уточняется в нем.Теперь для многодетных семей минимальная ставка по кредиту на строящееся жилье составит 8,5% годовых.