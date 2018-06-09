Оказалось, что во времена существования империи инков люди справлялись с трепанацией черепа более умело, чем военно-полевые хирурги Гражданской войны в США.

Трепанация черепа без наркоза и антибиотиков может звучать как смертельный приговор. Между тем такая процедура практиковалась в течение тысяч лет: её использовали медики Древней Греции (она подробно описана у Гиппократа) и доколумбового периода истории Перу.Напомним, что такая операция по созданию отверстия в костной ткани черепа проводится для обеспечения доступа к внутренним областям. Обычно процедуру применяют, чтобы подобраться к внутричерепным образованиям, а затем удалить их.В древности не каждый человек выживал после такого медицинского вмешательства. Но многие проходили через неё, включая более 100 жителей Империи инков.Недавно учёные выяснили, изучая черепа тех людей, а также сотни других, что древние хирурги неплохо справлялись с такой операцией. Успешной она была в почти 80 процентах случаев в эпоху инков в сравнении с 50 процентами подобных вмешательств во время Гражданской войны в США почти 400 лет спустя.По словам автора недавнего исследования Дэвида Кушнера (David Kushner), невролога из Университета Майями, трепанация, по всей видимости, назначалась как лечение ран головы. После какой-либо травмы такая операция могла "навести порядок" в голове.Впрочем, не у всех исследованных черепов со следами трепанации, были признаки травм головы. И потому учёные предполагают, что такая процедура также использовалась для лечения хронических головных болей или даже психических расстройств.В недавнем исследовании Кушнер объединился с Джоном Верано (John Verano), биоархеологом из Тулейнского университета, США, чтобы систематически изучать процент успеха трепанации в разных культурах и временных периодах.Специалисты изучили 59 черепов, найденных на южном побережье Перу. Возраст находок – от 400 года до нашей эры до 200 года нашей эры. Также они исследовали 421 череп, обнаруженный на центральном нагорье Перу (возрастом от 1000 года нашей эры до 1400 года нашей эры), и 160 черепов с нагорья вокруг Куско, столицы Империи инков (возрастом с начала 1400-х годов нашей эры до середины 1500-х годов нашей эры).Исследователи знали, если кость вокруг хирургического отверстия не показывала признаков заживления, это означало, что пациент умер во время или вскоре после операции. Гладкая же кость вокруг отверстия означала, что пациент выживал в течение нескольких месяцев или лет после процедуры."Результаты были потрясающими", — говорит Кушнер. Несмотря на то, что лишь 40 процентов пациентов из самой ранней группы пережили операцию, из следующей группы выжили уже 53 процента людей, а затем люди выживали в 75-83 процентах случаев в период Империи инков.Более того, 91 процент всех пациентов выжили в дополнительной выборке из девяти черепов с северного нагорья Перу (1000-1300 годы нашей эры).Также оказалось, что технология трепанация улучшалась со временем: отверстия становились меньше, что снижало риски прокола защитной мембраны мозга (твёрдой мозговой оболочки) и появления инфекций."То, что мы видим, — это более тысячи лет совершенствования методов", — говорит Кори Рэгсдэйл (Corey Ragsdale), биоархеолог из Университета Южного Иллинойса. Он не участвовал в исследовании. Рэгсдэйл считает, что речь не идёт о везении, операция выполнялась знающими и опытными специалистами.Из любопытства авторы работы сравнили показатели успеха трепанации черепа Империи инков с теми же параметрами операций, выполненных в годы Гражданской войны в США.Военно-полевые хирурги того времени также лечили травмы головы, вырезая кость и пытаясь не проколоть тонкую оболочку мозга. Согласно медицинским записям той войны, выживали после такого вмешательства 44-54% пациентов.Впрочем, разница в показателях выживаемости может быть отчасти связана с характером травм, полученных перед операцией, отмечает Эмануэлла Бинелло (Emanuela Binello), нейрохирург из Бостонского университета."Травмы, которые случались во время Гражданской войны, очень отличались от травм, которые возникали во времена инков", — говорит она. Так, многие солдаты пострадали от огнестрельных и пушечных ранений, которые пытались лечить в переполненных полевых госпиталях с антисанитарными условиями. Это, наверняка, приводило к возникновению инфекций. Тем не менее Бинелло называет показатель выживаемости людей после трепанации черепа в Перу удивительным.Результаты исследования опубликованы в научном издании World Neurosurgery.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении первого свидетельства ветеринарной трепанации в каменном веке.