В Китае открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Впервые в качестве полноправных членов в нем участвуют Индия и Пакистан. 9 июня отведен под двусторонние встречи. Владимир Путин проведет переговоры с лидерами Ирана, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана.

В Китае открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Впервые в качестве полноправных членов в нем участвуют Индия и Пакистан. 9 июня отведен под двусторонние встречи. Владимир Путин проведет переговоры с лидерами Ирана, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана. А 10 июня главы государств ШОС соберутся на заседание. На повестке дня — множество тем. Это и экономическое сотрудничество, и борьба с терроризмом, и охрана окружающей среды.Еще один шаг к созданию "большого евразийского пространства" — зоны глобальной безопасности и свободной торговли. Вот что такое саммит ШОС. Противодействие современным угрозам и вызовам, в том числе экономическим, станет одной из главных его тем. Но это лидеры обсудят завтра на общем заседании, а 8 июня у них — день личных встреч.У Владимира Путина сегодня запланирован целый ряд переговоров. Двусторонних и не только: на прошлых саммитах ШОС появились новые, расширенные форматы, взаимодействия. И теперь они органично вписаны в процессы взаимной интеграции, к которым и стремятся страны-участники. Российский борт номер один приземлился в аэропорту Циндао около полуночи.Государственный визит в Пекине завершился приемом в честь почетного гостя: причем Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе готовили. В Китае это хорошая традиция.Тяозцы — китайские пельмени — по форме похожи на старинные драгоценные слитки, а само блюдо считается символом процветания.А день был посвящен насыщенным переговорам: пожалуй, нет сферы, которую бы российский и китайский лидер не затронули бы. Растут инвестиции в сельском хозяйстве, да так, что к концу года товарооборот может достичь ста миллиардов долларов. Еще на сотни миллиардов — контракты "на полях" государственного визита: энергетика, космос, мирный атом, транспорт. Насколько быстро можно двигаться вперед, китайцы продемонстрировали наглядно: на поезде, который набирал скорость до 300 километров в час, Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в соседний со столицей город Тяньцзинь, по пути обсуждая футбол — на чемпионат мира в Россию собираются 100 тысяч китайских болельщиков.А смотрели лидеры хоккей — Россия помогает Китаю готовиться к следующей зимней Олимпиаде. Конечно, это и дань уважения увлечению российского президента: перед началом матча Путину подарили красно-желтый свитер с номером 11, под которым он обычно выходит на лед. Командная игра отвечает и командному духу наших стран на мировой арене. Афганистан, Корея, Иран, Сирия – здесь наши позиции совпадают. И эти же темы внесены в повестку саммита ШОС.Впервые полноправными участниками диалога станут Индия и Пакистан — улицы Циндао уже украшены флагами восьми государств и слоганами впервые не только на русском и китайском, но и английском. Теперь это тоже язык общения ШОС. А в бухте — последние приготовления к масштабному световому шоу: небоскребы-экраны, сотни лазеров, сцена прямо на воде. Вечером 8 мая его будут смотреть президенты и еще миллионы зрителей.