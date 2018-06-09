09.06.2018

2018-06-09 09:15:43

Елизавету II в тайне прооперировали

Британские журналисты узнали о тайной операции, которую перенесла 92-летняя королева Елизавета II. По данным The Telegraph, речь идет об удалении катаракты.



Хирургическое вмешательство произошло еще в мае. Тогда королева часто появлялась на официальных мероприятиях в темных очках, передает . Из-за чего Елизавета II прятала глаза стало известно только сейчас.



Операцию провели в частной лондонской больнице имени короля Эдварда VII. Все детали произошедшего держатся в секрете.