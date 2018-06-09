Некоторые крупные компании, такие как Nissan или Royal Bank of Canada, получали в рамках особых договоренностей с Facebook доступ к широкому ассортименту пользовательских даных уже после того, как соцсеть в 2015-м году перекрыла его большинству других партнеров.

Некоторые крупные компании, такие как Nissan или Royal Bank of Canada, получали в рамках особых договоренностей с Facebook доступ к широкому ассортименту пользовательских даных уже после того, как соцсеть в 2015-м году перекрыла его большинству других партнеров.Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы одного из судебных разбирательств и неназванные источники. В рамках соглашений компании из так называемого "белого списка" получали такие сведения, как, например, номера телефонов "друзей" пользователя.∎Facebook: если вы наш пользователь, ваши данные скопировали злоумышленикичитайте такжеПредставители соцсети пояснили изданию, что Facebook, действительно, позволил некоторым партнерам сохранить доступ к расширенному набору данных пользователей после того, как перекрыл его большинству остальных. По словам вице-президента Facebook по партнерским программам Име Арчибонга, речь шла о "краткосрочном продлении".∎Instagram разрешил делиться "историями"читайте такжеЭто уже третья за июнь громкая публикация о проблемах с конфиденциальностью пользовательских данных у Facebook в американских СМИ. Ранее, напомним, стало известно об аналогичных соглашениях, дававших широкий доступ к данным производителям мобильных гаджетов, включая китайскую Huawei. А днем ранее выяснилось, что Facebook допустила техническую ошибку, из-за которой некоторые пользователи могли опубликовать в общедоступном режиме записи, предназначенные лишь для "друзей".