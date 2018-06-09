Национальные сборные продолжают проводить товарищеские матчи в преддверии старта чемпионата мира по футболу, который начнется в Москве 14 июня. Команда Польши в Познани принимала обладателей Кубка Америки из Чили. Встреча завершилась вничью – 2:2.

Национальные сборные продолжают проводить товарищеские матчи в преддверии старта чемпионата мира по футболу, который начнется в Москве 14 июня. Команда Польши в Познани принимала обладателей Кубка Америки из Чили. Встреча завершилась вничью – 2:2.При этом поляки после довольно затяжной разведки быстро оформили голевой дубль: забивали Левандоский и Зелинский. Впрочем, еще до перерыва южноамериканцы счет "размочили" (Вальдес), а на 56-й минуте Альборноз установил окончательный счет.Еще четыре сборные-участницы чемпионата мира были задействованы в двух матчах. Швейцарцы переиграли дома команду Японии за счет голов Родригеса и Сеферовича. Хорватия на своем поле была сильнее сборной Сенегала – 2:1. Счет открыл гость Сарр, а голы у "клетчатых" забили Перишич и Крамарич. Иран победил футболистов Литвы за счет единственного гола в исполнении Азмуна – 1:0.