Город Владимир, получивший статус Культурной столицы Чемпионата мира по футболу-2018, встретит гостей насыщенной событийной программой. Во время проведения футбольного турнира в регионе ..

Город Владимир, получивший статус Культурной столицы Чемпионата мира по футболу-2018, встретит гостей насыщенной событийной программой. Во время проведения футбольного турнира в регионе состоится более 50 масштабных спортивных и культурных событий. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник – один из признанных лидеров российского туризма, готовится к приему многочисленных поклонников спорта на своих площадках и предоставляет всем предъявителям паспорта болельщика ЧМ по футболу-2018 20-процентную скидку на входные билеты в экспозиции и на выставки ГВСМЗ.Музею выпала честь представлять города, по праву называемые «жемчужинами» «Золотого кольца России» – самого известного туристического бренда страны. Русская древность притягивает людей со всего света. Являясь хранителем уникальных художественных и историко-архитектурных ценностей, среди которых 8 памятников ЮНЕСКО, шедевры иконописи, древние летописи, произведения народных мастеров, Владимиро-Суздальский музей-заповедник ищет новые формы преподнесения и популяризации базовых музейных позиций – апеллируя к интеллекту своих посетителей, эмоционально «погружая» человека в культурно-историческую среду, используя современные выразительные средства и технологии. Так появляются оригинальные экспозиции, яркие выставки, концерты, фестивали, праздники.