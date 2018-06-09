Важно, чтобы ипотечные заемщики Сбербанка, которые являются клиентами Urban Group, не пострадали.

Ситуация вокруг компании Urban Group развивается довольно динамично. Сегодня стало известно, что Сбербанк как кредитор будет участвовать в решении проблем компании, попавшей в непростое положении.Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, правда, уточнил, что пока правительство Российской Федерации не обсуждало с банком этот вопрос."Мы, естественно, поучаствуем. Пока с нами это не обсуждалось", — добавил Герман Оскарович.По мнению Грефа, очень важно, чтобы ипотечные заемщики Сбербанка, которые являются клиентами Urban Group, не пострадали.