Важно, чтобы ипотечные заемщики Сбербанка, которые являются клиентами Urban Group, не пострадали.
Ситуация вокруг компании Urban Group развивается довольно динамично. Сегодня стало известно, что Сбербанк как кредитор будет участвовать в решении проблем компании, попавшей в непростое положении.
Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, правда, уточнил, что пока правительство Российской Федерации не обсуждало с банком этот вопрос.
"Мы, естественно, поучаствуем. Пока с нами это не обсуждалось", — добавил Герман Оскарович.
По мнению Грефа, очень важно, чтобы ипотечные заемщики Сбербанка, которые являются клиентами Urban Group, не пострадали.