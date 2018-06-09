Николай Усков освобожден от должности главного редактора российской версии журнала Forbes, исполняющим обязанности главреда назначен Николай Мазурин, ранее трудившийся шеф-редактором издания.

Николай Усков освобожден от должности главного редактора российской версии журнала Forbes, исполняющим обязанности главреда назначен Николай Мазурин, ранее трудившийся шеф-редактором издания.Как передает ТАСС, об этом проинформировали в медиагруппе ACMG, владеющей лицензией на издание журнала в России.Отмечается, что данный кадровый шаг продиктован "неудовлетворенностью качеством работы" 47-летнего Ускова, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, а также регулярным участием в неких "сторонних мероприятиях других брендов".Тогда как Мазурин стоял у истоков создания российского Forbes, и является экспертом в области деловой журналистики. В ACMG подчеркнули, что именно он являлся редактором основных рейтингов Forbes, включая "200 богатейших бизнесменов России", "200 частных компаний" и "50 российских знаменитостей".Теперь на него возложены обязанности по координации работы журнала, сайта, а также по продолжению развитию отношений со средним и крупным бизнесом в РФ.В свою очередь, Усков заявил, что будет обжаловать свое увольнение в суде.Forbes Russia выпускается с 2004 года. Тираж журнала составляет 100 тысяч экземпляров. В октябре 2015 года издательский дом Axel Springer Russia, издающий Forbes, был приобретен издательской группой ACMG, принадлежащей бизнесмену Александру Федотову.