Врачи обследовали украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в колонии строгого режима.

Врачи обследовали украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в колонии строгого режима."Проведен очередной консилиум врачей-специалистов ГБУЗ ЯНАО Лабытнангская городская больница. Сенцову проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента", — сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу.В августе 2015 года Сенцов был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорен к 20 годам заключения в колонии строгого режима. В материалах дела говорилось, что именно режиссер организовал в регионе террористическую группировку, которая совершили в Симферополе два теракта: подожгла офисы организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Кроме того соратники Сенцова собирались взорвать памятник Ленину.Голодовку Сенцов объявил 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. Ранее сообщалось, что осужденный во время голодовки получает поддерживающую терапию, ему делают внутривенные инъекции.