Соблазнительная грудь певицы Бейонсе привлекла внимание
одного из лидеров феминистского движения Австралии. Писательница публично выразила
свое возмущение – в нецензурных выражениях.
Соблазнительная грудь певицы Бейонсе привлекла внимание
одного из лидеров феминистского движения Австралии. Писательница публично выразила
свое возмущение – в нецензурных выражениях.
Почему Бейонсе "постоянно вывешивает свои сиськи наружу"?
– этого никак не может понять феминистка и писательница Жермен Грир.
Австралийку возмущает, что певица постоянно выступает полуобнаженной.
"Я уверена, что
она превосходная исполнительница, у нее красивый, как колокольчик, голос, – но
почему она всегда, *****, голая и с вывешенными наружу сиськами? Почему?",
– передает бурные эмоции писательницы британская The Independent.
Жермен Грир – 79-летняя австралийская писательница. В 1970-м
году она выпустила книгу "Женщина-евнух". Этот труд признан одной из
наиболее значимых книг в феминистском движении XX века.
Писательнице не дает покоя тот факт, что современные женщины
сделали сексуальность частью своей работы. Грир подчеркивает, что ее вопрос
относится не только к Бейонсе, но и к девушке-бармену, "которая не получит
чаевых, пока не явится на работу с вырезом на груди". По мнению австралийки,
нагота – это знак подчинения и признание неравенства.
В то же время, напоминает издание, сама Грир прославилась в
свое время фотосессией в стиле ню. Скандальные для той поры снимки были
опубликованы в журнале Suck в 1971 году. Писательница тогда называла свою акцию
"революционной" и "разрушающей барьеры".