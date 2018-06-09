Соблазнительная грудь певицы Бейонсе привлекла внимание одного из лидеров феминистского движения Австралии. Писательница публично выразила свое возмущение – в нецензурных выражениях.

Соблазнительная грудь певицы Бейонсе привлекла вниманиеодного из лидеров феминистского движения Австралии. Писательница публично выразиласвое возмущение – в нецензурных выражениях.Почему Бейонсе "постоянно вывешивает свои сиськи наружу"?– этого никак не может понять феминистка и писательница Жермен Грир.Австралийку возмущает, что певица постоянно выступает полуобнаженной."Я уверена, чтоона превосходная исполнительница, у нее красивый, как колокольчик, голос, – нопочему она всегда, *****, голая и с вывешенными наружу сиськами? Почему?",– передает бурные эмоции писательницы британская The Independent.Жермен Грир – 79-летняя австралийская писательница. В 1970-мгоду она выпустила книгу "Женщина-евнух". Этот труд признан одной изнаиболее значимых книг в феминистском движении XX века.Писательнице не дает покоя тот факт, что современные женщинысделали сексуальность частью своей работы. Грир подчеркивает, что ее вопросотносится не только к Бейонсе, но и к девушке-бармену, "которая не получитчаевых, пока не явится на работу с вырезом на груди". По мнению австралийки,нагота – это знак подчинения и признание неравенства.В то же время, напоминает издание, сама Грир прославилась всвое время фотосессией в стиле ню. Скандальные для той поры снимки былиопубликованы в журнале Suck в 1971 году. Писательница тогда называла свою акцию"революционной" и "разрушающей барьеры".