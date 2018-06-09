Объявлены лауреаты Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2017 год.

8 июня 2018 года был обнародован список лауреатов Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2017 год. Соответствующий указ Владимира Путина зачитал на брифинге помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко. Награды удостоились пятеро учёных.Согласно официальному тексту документа, за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин премии получили академик РАН Михаил Владимирович Алфимов, а также члены-корреспонденты РАН Сергей Пантелеймонович Громов и Александр Константинович Чибисов. Все названные учёные являются сотрудниками Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" РАН. Громов занимает пост руководителя центра, Алфимов – руководителя научного направления, а Чибисов – главного научного сотрудника.Академик РАН Иван Иванович Дедов, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, удостоился награды за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.Наконец, Евгений Иванович Рогаев, заведующий лабораторией в Институте общей генетики имени Н. И. Вавилова, получил премию за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.Кратко поясним, о каких научных достижениях идёт речь.Первые три лауреата работают в области супрамолекулярной химии. Эта область науки занимается сложными системами, построенными из молекул, соединённых между собой слабым межмолекулярным взаимодействием. Подобные структуры имеются, например, в живой клетке."Молекулярные машины", созданные лауреатами, в качестве источника энергии используют свет (именно поэтому они называются фотоактивными). Ими можно управлять, меняя длину волны и интенсивность излучения. Результатом работы таких устройств являются молекулярные комплексы, которые находят применение в биологии, медицине и создании новых материалов.Академик Дедов фактически создал новое научное направление. Он внедрил в эндокринологию подходы персонализированной медицины, учитывающей индивидуальные особенности пациента.Учёный известен своими работами в области диагностики и лечения сахарного диабета, эндокринного бесплодия и опухолей различных желёз, в том числе щитовидной, околощитовидных, гипофиза и надпочечников.В частности, лауреат был руководителем и участником исследований, благодаря которым выяснилась диагностическая роль так называемых иммуногенетических и молекулярно-генетических маркеров сахарного диабета. Как отмечают РИА "Новости" со ссылкой на Фурсенко, Дедов является одним из самых цитируемых в мире российских учёных в области медицинских наук.Доктор биологических наук Рогаев много сделал для выявления генетических предпосылок различных болезней, включая врождённую катаракту, гемофилию, редкие психические расстройства и так далее. Велик его вклад в исследование болезни Альцгеймера. Учёный с соавторами обнаружил два гена, связанных с развитием этого недуга. Работы Рогаева по исследованию тонкой регуляции различных процессов в клетке, возможно, со временем помогут найти лекарство от этого страшного заболевания.Вручение премии лауреатам состоится 12 июня. Награды передаст в руки учёным президент России Владимир Путин.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) недавно писали о лауреатах премии "Глобальная энергия".