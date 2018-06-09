В Москве после непродолжительной болезни скончался ведущий актер Театра имени Маяковского Игорь Охлупин. Ему было 79 лет. О дате и времени прощания станет известно позже.

В Москве скончался народный артист РСФСР, ведущий актер Театра имени Маяковского Игорь Охлупин. Ему было 79 лет.На странице театре в Facebook сообщается, что Охлупин скончался в больнице после непродолжительной болезни. В театре назвали его уход невосполнимой потерей для всех маяковцев и принесли соболезнования всем родным и близким артиста. О дате и времени прощания станет известно позже.Худрук "Маяковки" Миндаугас Карбаускис на своей странице в Facebook написал: "Игорь Леонидович Охлупин. Светлая память!"Одна из старейших актрис "Маяковки" Галина Анисимова сказала, что Охлупин был потрясающим артистом на сцене и человеком в жизни."Такое сочетание бывает нечасто, Игорь Леонидович эти качества в себе соединял", — сказала она ТАСС.Народный артист России Игорь Костолевский назвал Охлупина настоящим большим русским актером. По его словам, это был "поистине удивительный артист", без которого будет трудно представить "Маяковку". Костолевский сказал, что это большое горе для театра и всего театрального искусства.Игорь Охлупин родился 17 сентября 1938 года. После окончания Высшего театрального училища имени Щукина он сразу же был принят в труппу театра имени Маяковского, в котором и прослужил всю жизнь. В театре он исполнил несколько десятков ролей, среди которых Эдип в "Царе Эдипе", Митч в "Трамвае "Желание", Морозко в "Разгроме", Вася в "Дядюшкином сне", Яичница в "Женитьбе" и многие другие. Одной из самых заметных его ролей в кино стала роль Филиппа Соломина в фильме Андрона Кончаловского "Сибириада". В 1998 году актер был удостоен Ордена Дружбы за большие заслуги в развитии театрального искусства.