В школе № 2072 инспектор ОДН ОМВД России по району Новогиреево младший лейтенант полиции Ирина Лебедева провела для ребят, посещающих летний лагерь на базе школы, профилактическую беседу...

В школе № 2072 инспектор ОДН ОМВД России по району Новогиреево младший лейтенант полиции Ирина Лебедева провела для ребят, посещающих летний лагерь на базе школы, профилактическую беседу.Подобные мероприятия нацелены на развитие в детях ответственности и гражданственности.Ирина Лебедева рассказала о том, как важно не быть равнодушным и не проходить мимо человека, попавшего в беду. Нужно обязательно позвонить в полицию или вызвать скорую помощь.Также инспектор поговорила с детьми о безопасности в период летних каникул, когда многие ребята проводят время на улице, посещают парки. Ирина Лебедева рассказала детям о том, что при походе в лес или парк необходимо придерживаться туристических маршрутов или экологических троп, не заходить в чащу, не разводить костры, не собирать неизвестные ягоды и грибы и всегда быть на связи с родителями или родственниками.Также инспектор побеседовала с детьми о важности соблюдения Правил дорожного движения. В игровой форме она рассказала ребятам об основных правилах, которые необходимо соблюдать при переходе дороги или езде на велосипеде.В конце беседы дети поучаствовали в правовой викторине, где им предстояло ответить на непростые вопросы и принять участие в постановке интересных сценок.Дети от всей души поблагодарили свою гостью из ОМВД России по району Новогиреево за множество полезных и интересных знаний, которыми младший лейтенант полиции Ирина Лебедева поделилась с ними во время своего визита.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73