В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» состоялся семейный фестиваль, на котором полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО организовал размещение своего тематического стенда...

В парке культуры и отдыха «Красная Пресня» состоялся семейный фестиваль, на котором полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО организовал размещение своего тематического стенда.Выставленный в парке стенд «ГИБДД – детям!» заслуженно пользовался повышенным интересом как у детей, так и у их родителей.На территории парка был выставлен настоящий автомобиль дорожно-патрульной службы, а старший инспектор 4 батальона ДПС старший лейтенант полиции Сергей Ожован не только разрешал ребятам посидеть в салоне полицейского автомобиля, но и включить проблесковые маячки, а также примерить фуражку сотрудника ДПС и контролировать движение жезлом регулировщика.Инспектор группы службы полка лейтенант полиции Ольга Кузьмина проводила с детьми занятия по теме «Безопасный город». Юные жители столицы принимали участие в специальной викторине по Правилам дорожного движения, правильному переходу улиц и сигналам светофора. Также с детьми были организованы мастер-классы по применению светоотражающих элементов.Ребята постарше завороженно стояли у мощного мотоцикла ДПС, хозяином которого был инспектор 4 батальона ДПС лейтенант полиции Андрей Минаев. Подростки интересовались, какую скорость развивает мотоцикл, а инспектор спрашивал у ребят, знают ли они, с какой скоростью разрешается двигаться транспорту на различных дорогах и магистралях города. Таким образом, дети получали знания, которые в дальнейшем помогут им при учебе в автошколе и при сдаче экзаменов на права.Все дети, посетившие стенд «ГИБДД – детям!», получили от доброжелательных инспекторов подарки – сувениры со специальной символикой. А также знания, которые им обязательно пригодятся в жизни!Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60