Среди лидеров этого рынка находятся Германия и Испания.

Как утверждают аналитики компании Cushman & Wakefield, объем инвестиций в специализированное студенческое жилье в Европе в 2017 году вырос на 29% — до 13,6 миллиарда евро.Надо напомнить, что студенческое жилье — это частные комплексы, которые спроектированы с учетом потребностей студентов и расположены вблизи учебных заведений или станций метро.Среди лидеров этого рынка находятся Германия и Испания. Интересно, что именно в Испании в прошлом году были совершены сделки в секторе специализированного студенческого жилья общим объемом около 600 миллионов евро. А это в шесть раз больше, чем годом ранее.