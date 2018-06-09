Новый научно-энергетический модуль (НЭМ) для российского сегмента Международной космической станции прошел статические испытания на прочность. На специальных стендах воспроизводились воздействия, которым модуль подвергнется во время транспортировки к месту старта, запуска на ракете и эксплуатации на орбите.

Новый научно-энергетический модуль для российского сегмента Международной космической станции прошел статические испытания на прочность.На специальных стендах воспроизводились воздействия, которым модуль подвергнется во время транспортировки к месту старта, запуска на ракете, полета к станции и эксплуатации на орбите. Испытания герметичного и негерметичного корпусов модуля признаны успешными, рассказали ТАСС в Роскосмосе.Далее специалисты проведут ресурсные испытания корпусов и кронштейнов модуля. Нагрузки будут не такими высокими, как при статических испытаниях, но будут многократно повторяться. Тем самым будет имитироваться эксплуатация модуля на орбите. Ресурсные испытания будут продолжаться еще несколько месяцев.НЭМ предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией, расширения базы научных экспериментов, улучшения условий жизни космонавтов и обеспечения станции дополнительными средствами управления. Три новых модуля планируется запустить к МКС до конца 2021 года.