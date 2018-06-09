Места, где были обнаружены останки ранних предков млекопитающих пермского периода в высокой степени сохранности, можно пересчитать по пальцам. Одно из них располагается в России в Кировской области. И именно там было обнаружено два новых вида ископаемых саблезубых существ, которые внесли существенный вклад в эволюционную историю своего периода.

Современные млекопитающие произошли от звероподобных рептилий терапсид, которые господствовали на Земле задолго до появления первых динозавров и почти полностью исчезли во время массового пермского вымирания. По типу питания эти существа разделялись на вооружённых бивнями травоядных, роющих насекомоядных и саблезубых хищников.На сегодняшний день подавляющее большинство окаменелых останков терапсид находят в осадочных породах Кару в ЮАР. Плотная концентрация находок может радовать палеонтологов, но никак не эволюционных биологов, которые имеют слишком ограниченный материал для понимания истории развития существ. Вот почему образцы пермской фауны, обнаруженные за пределами Южной Африки, вызывают у учёных особый интерес.Ещё один пермский клондайк находится в России, в бассейне реки Вятка. В ходе недавней экспедиции Вятского палеонтологического музея под руководством Владимира Масютина недалеко от города Котельнич в Кировской области было собрано множество образцов окаменелостей, относящихся к пермскому периоду. Среди них выделяются кости двух неизвестных ранее видов хищных терапсид. Их описанием Масютин занимался совместно с коллегой из Музея естественных наук Северной Каролины Кристианом Каммерером (Christian Kammerer).Представители первого вида, отнесенного к тероцефалам, были довольно крупными хищниками размером с современных волков. Они получили название Gorynychus masyutinae в честь фольклорного Змея Горыныча. Второе животное было значительно меньше, имело вытянутое тело и относилось к другой группе, известной как горгонопсы. Учёные обратили внимание на довольно большие глазницы этого существа, которые наводят на мысль, что оно вело ночной образ жизни. В результате вид получил название Nochnitsa geminidens в честь славянского злого духа "ночницы".По словам учёных, два новых вида, описание которых можно найти в статье, опубликованной в издании PeerJ, раскрывают неизвестные ранее тенденции развития терапсид во второй половине пермского периода между меньшим по масштабам вымиранием, произошедшим около 260 миллионов лет назад, и великой пермской катастрофой, которая 252 миллиона лет назад привела к исчезновению 96% водных видов и 70% наземных видов позвоночных.В типичных позднепермских экосистемах царствовали саблезубые горгонопсы размером с современных тигров, а тероцефалы обычно были маленькими насекомоядными животными. Но, как показывают находки из Кировской области, в середине пермского периода ситуация была противоположной, и горгонопсы значительно уступали по размерам тероцефалам."Между этими вымираниями случился полный переворот ролей описываемых плотоядных существ в своей экосистеме, как если бы медведи внезапно стали бы ласками и наоборот, − рассказывает Каммерер в пресс-релизе музея. – Новые виды из России являются первыми доказательствами того, что ротация хищников произошла не только локально в Южной Африке, но и по всему миру".Напомним, что интересную информацию о других видах ископаемых существ можно найти в специальном разделе проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru), например, о новом роде динозавров, открытом также российскими исследователями.