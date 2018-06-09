Главного тренера сборной России Станислава Черчесова нужно срочно уволить. Иначе на чемпионате мира по футболу команду ждет позор, уверен заслуженный болельщик, актер Ростислав Хаит.

Главного тренера сборной России Станислава Черчесова нужносрочно уволить. Иначе на чемпионате мира по футболу команду ждет позор, уверен"заслуженный болельщик", актер Ростислав Хаит.Один из основателей театра "Квартет И" потерялвсякую надежду порадоваться игре российских футболистов на мундиале. По словам РостиславаХаита, проблески надежды были до последнего, при всех тренерах – даже при ФабиоКапелло."С назначением Черчесова появилась тревога. Сейчас онасменилась ужасом. Глядя на игру нашей сборной, хочется перефразировать Пушкина:"Унылое г…о и разочарование", – сказал актер.Хаит напоминает, что, когда было решено искать тренероввнутри страны, кандидатом номер один был Слуцкий. Но после чемпионата Европыоставаться в сборной он не пожелал – хотя Виталий Мутко уговаривал егопродолжить работу. В итоге, выбирая между Бердыевым и Черчесовым, ВиталийЛеонтьевич пошел по пути наименьшего сопротивления, считает артист."Для начальства Черчесов – удобный тренер. Работать сним комфортно. С Бердыевым сложнее. Колючий, больше условий выдвигает", -отметил Хаит. Он считает, что с Курбаном Бердыевым команда добилась бы лучшихрезультатов."Конечно! Я бы не рассчитывал на феерию и брызгишампанского, но отлаженную систему игры увидели бы точно. Кроме чемпионского"Рубина", Курбан Бекиевич выстроил еще и "Ростов" – команду,которой многие стали симпатизировать", – напомнил актер. Как заметил Хаит,в распоряжении Бердыева был скромный набор исполнителей. Но он из каждоговыжимал максимум – и доказал, что у хорошего тренера футболисты прибавляют,раскрываются ярче.Хаит уверен: если б при Черчесове сборная демонстрировалаяркий, атакующий футбол, старалась бы быть интересной – ей простили бы все, втом числе невыход из группы. "А у нас – ни игры, ни результата. Мыпо-прежнему никому не интересны. Семь матчей без побед! Один удар в створ за180 минут с Австрией и Турцией!" – возмущается артист. Он уверен, чтопосле такого любой тренер должен подать в отставку.Если Черчесова за оставшиеся дни не снимут, на чемпионатемира сборную России ждет позор – на 99%, уверен Хаит. По полпроцента актер оставляет на чудо и вдохновение футболистов, пишет "Спорт-Экспресс".