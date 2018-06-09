Лето – традиционная пора отпусков. А отдых на пляже – не менее традиционный способ хорошо провести время после напряженных трудов на работе. Неудивительно, что подобное видение часто посещает людей во сне. Однако что оно означает? Читайте в материале Dni.Ru.

Лето – традиционная пора отпусков. А отдых на пляже – не менее традиционный способ хорошо провести время после напряженных трудов на работе. Неудивительно, что подобное видение часто посещает людей во сне. Однако что оно означает? Читайте в материале Dni.Ru.В массовом сознании прочно ассоциируется с отдыхом, приятным времяпрепровождением, и другими столь милыми вещами. Поэтому и сон, в котором местом действия выступала прибрежная зона, чаще всего можно расценивать как добрый знак. Впрочем, тут все сильно зависит от деталей ночного видения.Так, если во сне пляж был песчаным, уверены толкователи снов, то человеку стоит приготовиться к наполненной комфорта жизни. А вот пляж уже указывает на некоторую непредсказуемость судьбы и неоднозначные перемены. Но, пожалуй, самый неприятный из всех видов пляжей, которые можно увидеть во сне, представляет собой необустроенную береговую линию, заваленную , и прочими мешающими наслаждениям вещами. Это значит, что в реальной жизни отдых сновидца будет ждать еще очень не скоро.Кроме того, дополнительные оттенки значения дает и , омывающее пляж. обещают жизненные испытания, как личного, так и делового характера.Штиль же должен навести мысли о стабильности, отсутствии резких изменений.Если человек во сне по мели и любовался , то, возможно, отдых ему не так уж и необходим – такое видение значит, что в глубине души человек уже достиг комфорта. А вот сон, в котором человек любовался морем из положения лежа, символизирует душевное беспокойство, вызванное заботами о своем будущем.Если человек обгорел на пляже, то наяву надеяться на поддержку близких ему не стоит. Если же лежание на солнцепеке обошлось без эксцессов, то человека ждет период спокойствия.Зигмунд Фрейд также не обошел вниманием этот яркий образ, временами возникающий в снах людей. В любом случае, был уверен психолог, такой сон указывает на желание или возможность высвободить время на отдых. При этом пустынный пляж предвещает отдых в гармонии с собой. Заполненный людьми пляж обещает приятную компанию. А нудистский пляж буквально кричит о грядущих .