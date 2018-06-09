Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал о перспективах возвращения к роли Шерлока Холмса в сериале Шерлок. Недавно артист снялся в сериале Патрик Мелроуз и фильме Мстители: Война бесконечности. Похоже, для роли сыщика в его графике пока места нет.

Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал о перспективах возвращения к роли Шерлока Холмса в сериале "Шерлок". Недавно артист снялся в сериале "Патрик Мелроуз" и фильме "Мстители: Война бесконечности". Похоже, для роли сыщика в его графике пока места нет, сообщает Deadline.Камбербэтч заявил, что у него пока хватает работы и без "Шерлока"."У меня куча дел, и я прекрасно провожу время, занимаясь другими вещами. Впрочем, я ни стал бы ни от чего зарекаться", — сказал Камбербэтч.Также актер высказался на тему разницы зарплат мужчин и женщин в киноиндустрии. Камбербэтч отметил, что мужчинам стоит делать шаги в сторону равенства, а женщинам – не опускать руки и утверждаться как профессионалам."Оплата должна зависеть не от пола, а от вклада каждого в общее дело", — сказал актер.Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов рядом с Бейкер-стрит.