Россия никогда не просилась назад в Группу восьми после того, как неформальный клуб экономически развитых мировых держав вернулся к формату Семерки. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя высказывание Трампа о необходимости вернуть РФ в Восьмерку.

Россия никогда не просилась назад в "Группу восьми" после того, как неформальный клуб экономически развитых мировых держав вернулся к формату "Семерки". Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя высказывание Трампа о необходимости вернуть РФ в "Восьмерку"."Когда было принято решение о том, чтобы наши западные партнеры в "Восьмерке" больше не участвовали и вернулись в свой формат "Семерки", мы это восприняли как их решение и прекрасно работаем в других форматах", — цитирует Лаврова ТАСС.В рамках G20 "уже ультиматумами не обойдешься, там нужно договариваться", убежден российский министр. "Двадцатка" — это механизм достижения консенсуса. Я думаю, что это самый перспективный формат на будущее", — добавил он.Саммит "Группы семи" (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) проходит 8-9 июня в Канаде.