Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации Кливленд Кавальерз ЛеБрон Джеймс играл за свою команды в финале плей-офф против Голден Стэйт Уорриорз со сломанной рукой. Об этом сам баскетболист сообщил журналистам после четвертого поражения в серии (85:108).

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерз" ЛеБрон Джеймс играл за свою команды в финале плей-офф против "Голден Стэйт Уорриорз" со сломанной рукой. Об этом сам баскетболист сообщил журналистам после четвертого поражения в серии (85:108).Травма была получена лидером "Кливленда" после первой встречи с "воинами", которую команда Джеймса проиграла в овертайме, сообщает ESPN.Com. По словам игрока, он в отчаянии разбил руку ударом по доске в гостевой раздевалке."Эмоции взяли верх. После этого по сути, три оставшиеся игры я провел с переломом", – заявил Джеймс. Как сказал игрок, по ходу серии он прошел два обследования на МРТ и использовал мягкий гипс, но делал это, когда его не могли видеть соперники и журналисты. "Коливленд" проиграл серию разгромно – 0:4.