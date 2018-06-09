Лера Кудрявцева прокомментировала свое отсутствие на Премии МУЗ-ТВ, которую пропустила впервые за много лет. Телеведущая объяснила, что из-за своего положения уже не в состоянии отрабатывать многочасовые концерты.

Лера Кудрявцева прокомментировала свое отсутствие на Премии МУЗ-ТВ, которую пропустила впервые за много лет. Телеведущая объяснила, что из-за своего положения уже не в состоянии отрабатывать многочасовые концерты.Накануне, 8 июня, состоялась торжественная церемония награждения Премии МУЗ-ТВ. Мероприятие, которое прошло в "Олимпийском", посетило множество отечественных знаменитостей. Вели церемонию по традиции Максим Галкин, Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев. Обычно четвертой в квартете была Лера Кудрявцева. Однако буквально накануне события стало известно, что бессменная ведущая не примет участия в церемонии.Журналисты связались с Кудрявцевой, чтобы ты прокомментировала свое отсутствие на Премии. Лера не стала скрывать, что отказалась от ведения мероприятия по очень уважительной причине – она ждет ребенка. 47-летняя телеведущая, как утверждают некоторые СМИ, должна родить уже в конце лета – начале осени."Ну куда мне столько часов вести концерт в моем положении! Это же такие нагрузки. Я решила себя поберечь", – цитирует Леру Кудрявцеву . Отметим, что это первое высказывание телеблондинки о своем интересном положении. Слухи о беременности Леры муссировались в прессе на протяжении нескольких лет – с тех пор, как она вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова. Однако лишь сейчас информация о беременности Кудрявцевой подтвердилась.Ранее подруга Леры, певица Юлия Началова объявила о том, что телеведущая решила сделать паузу в работе. "Мы с Лерой дружим не один десяток лет. Последний раз много говорили про ее беременность. Обсуждали какие-то вещи, которые позволяют будущей мамочке удобно спать, ходить, всякие примочки и новинки в этом плане. Столько изменилось и появилось с тех пор, как мы с ней стали мамами! Лерочка на днях ушла в отпуск, чему я безумно рада, так как она работала день и ночь без выходных. С ней рядом все время находится муж, что очень важно для них обоих", – рассказала в недавнем интервью Началова.