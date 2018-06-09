Руководители футбольного клуба Реал из столицы Испании продолжают поиск главного тренера команды взамен подавшего в отставку француза Зинедина Зидана. На фоне отказов, поступивших от ряда специалистов, мадридисты положили глаз на тренера сборной Бразилии Тите.

Руководители футбольного клуба "Реал" из столицы Испании продолжают поиск главного тренера команды взамен подавшего в отставку француза Зинедина Зидана. На фоне отказов, поступивших от ряда специалистов, мадридисты "положили глаз" на тренера сборной Бразилии Тите.Действующий контракт бразильца с национальной сборной своей страны истекает после чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Федерация футбола Бразилии Тите предложили продлить соглашение до 2022 года, но он взял время на раздумья, сообщает издание O Globo. При этом агент Тите отказался комментировать информацию о переговорах с "Реалом".