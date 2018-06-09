На современном российском рынке жилья, при правильном подходе, на покупке можно не только сэкономить неплохие деньги, но и удовлетворить потребности всех членов большой семьи.

Первый шаг — выбор локации: Москва или Подмосковье. Переезд в Московскую область позволяет приобрести более просторное жилье, чем за ту же цену в столице. Из того же Одинцово до Москвы можно добраться довольно быстро как на автомобиле, так и на общественном транспорте. А если учесть, что переезд в область позволяет семье увеличить площадь квартиры примерно в полтора раза, то становится ясно, почему многие выберут именно Подмосковье.Еще одна возможность сэкономить, не теряя статуса москвича — выбрать дом в районе за пределами МКАД, но юридически относящемся к столице. Это территории Новой Москвы, многие из которых значительно удалены от столицы. Однако по транспортной доступности этот объект проигрывает большинству предложений в городах ближнего пояса Подмосковья.Выбирая квартиру в Подмосковье, не стоит забывать, что в большинстве областных городов до сих пор наблюдается довольно напряженная ситуация с дошкольными и учебными заведениями. Так что в этом плане перевес на стороне столицы.Второй шаг — определиться с форматом: квартира или апартаменты Еще один неплохой способ сэкономить — это приобрести вместо квартиры апартаменты. Такой формат предлагается примерно в 30% московских новостроек и наиболее распространен в бизнес-классе. Стоимость апартаментов на 25% ниже, чем квартиры, а, значит, можно сберечь некоторую сумму. Впрочем, у апартов есть свои особенности. Это нежилой статус, который накладывает ряд ограничений на собственников, например, в части регистрации в этом объекте. Владение апартаментами сопряжено также с повышенными ставками налога на имущество и коммунальными тарифами, которые выше примерно на 20%.Третий шаг — поискать жилые комплексы со скидкой для многодетных семей. Все чаще девелоперы все чаще проводят временные акции, в рамках которых предлагаются значительные скидки на квартиры. В ряде случаев дисконт предоставляется как раз на самые просторные объекты. А, значит, это неплохой шанс приобрести жилье по минимальной цене. В некоторых ЖК можно купить трешку за 1,8 млн рублей.Четвертый шаг — определить оптимальный метраж квартиры. В последние годы на первичном рынке столичного региона наблюдается тенденция к уменьшению средней площади квартир. Она особенно заметна именно в многокомнатных вариантах. Это удобно для тех, кто хочет получить удобное жилье, не переплачивая за лишние метры.Пятый шаг — рассчитать необходимое количество комнат. Мечта большинства покупателей – выделить по комнате каждому жильцу. Однако пятикомнатные квартиры — это в основном прерогатива элитного и бизнес-сегментов. Поэтому клиентам с ограниченным бюджетом скорее всего придётся выбирать из трех- и четырехкомнатных вариантов. Рассчитывая минимально необходимое количество комнат, стоит задуматься о том, как лучше всего учесть потребности детей и взрослых. Обычно родителям требуется изолированная спальня, в качестве которой может использоваться самая маленькая комната в доме. Распределение остальных помещений зависит от пола и возраста детей.В общем, перед покупкой многокомнатной квартиры, необходимо все хорошенько взвесить. И не забывать о том, что на современном российском рынке жилья, при правильном подходе, на покупке можно не только сэкономить неплохие деньги, но и удовлетворить потребности всех членов большой семьи.