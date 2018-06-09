Канцлер Германии Ангела Меркель ответила Трампу на предложение вернуть Россию в состав Большой восьмерки. По ее словам, для этого пока недостаточно оснований.
Канцлер Германии Ангела Меркель ответила Трампу на предложение вернуть Россию в состав "Большой восьмерки". По ее словам, для этого пока недостаточно оснований.
Глава немецкого правительства отметила, что возвращение Москвы в G8 не имеет смысла, пока страны-участницы форума не увидят "существенный прогресс по украинскому вопросу". Ее точку зрения поддержали Канада, Франция и представители Евросоюза.
Более того, неделей ранее Меркель также отказалась обсуждать восстановление России в статусе члена "Большой восьмерки". Канцлер убеждена, что подобный шаг невозможен, так как Москва якобы нарушает международное право, передает .
Заявление главы немецкого правительства вызвало незамедлительную реакцию россиян. Большинство граждан раскритиковали претенциозность речи Меркель, пишет . "Самое интересное, что Россия туда и не просится", – заметили пользователи Сети.
Напомним, что канцлер Германии обозначила свою позицию после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7 в Квебеке. "Нравится вам или нет, но нам надо управлять миром. G7, которая была раньше G8, выгнала Россию. Она должна вернуть ее, поскольку эта страна нужна нам за столом переговоров", – сказал американский лидер.
Сообщается, что в Кремле уже отреагировали на предложение Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва "делает акцент на других форматах".