Идею силовой операции по принуждению к миру в Донбассе продвигают США и страны Европы. Об этом говорится в комментарии МИД России после участия 11 июня главы российской дипломатии Сергея Лаврова в министерской встрече нормандской четверки в Берлине.

Идею силовой операции по принуждению к миру в Донбассе продвигают США и страны Европы. Об этом говорится в комментарии МИД России после участия 11 июня главы российской дипломатии Сергея Лаврова в министерской встрече нормандской четверки в Берлине.Москва подчеркивает, что Россия внесла в Совет Безопасности ООН в сентябре 2017 года предложения об ооновском присутствии в Донбассе. Но до сих пор Москва не получила письменных поправок к предложению, сообщает ТАСС. США и ряд европейских стран продавливают идею силовой операции с установлением в Донбассе международной военно-гражданской администрации до проведения в Луганске и Донецке местных выборов.Кроме того, обострение ситуации в Донбассе – свидетельство того, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения, грубо извращает их логику и последовательность, искусственно увязывает свою готовность выполнять соглашения с полной военной капитуляцией Донбасса."При этом украинская сторона не предлагает жителям юго-востока никаких политических гарантий, всячески провоцируя напряженность на линии соприкосновения, использует любую возможность для ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона", — подчеркивается в сообщении российского внешнеполитическом ведомстве.Москва требует документально засвидетельствовать "формулу Штайнмайера" и отвести украинскую тяжелую технику от станицы Луганской. А также вернуть ситуацию в так называемой серой зоне, сложившейся после отвода тяжелой техники конфликтующих сторон в Донбассе на момент 2016 года. Украинские подразделения заняли населенные пункты Золотое и Петровское, нарушив условия разведения сил."Формула Штайнмайера" – это соглашения, которые были достигнуты в Париже 2 октября 2015 года и подтверждены лидерами "нормандской четверки" в Берлине 19 октября 2016 года. Она включает договоренности о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.