Россия и Белоруссия подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. В частности, с 11 июня будет восстановлено право экспорта молочной продукции для трех белорусских предприятий, а также отменены временные ограничения на поставки продукции четырех белорусских предприятий.

Россия и Белоруссия подписали "дорожную карту" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции.Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано по итогам совещания, соглашение между Россельхознадзором и департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии стало логичным продолжением достигнутых накануне договоренностей на уровне правительств двух стран.В документе прописаны ключевые мероприятия по скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений на поставки продукции предприятий РФ и Белоруссии. В частности, с 11 июня будет восстановлено право экспорта молочной продукции для трех белорусских предприятий, а также отменены временные ограничения на поставки продукции четырех белорусских предприятий.Запреты были введены Россией, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока, сливок и сухого молока.