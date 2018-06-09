Камера регистратора сняла на видео трогательное происшествие во Вьетнаме: ребенок, с трудом умеющий ходить, сильно удивил водителей, выйдя на проезжую часть и невозмутимо усевшись на асфальт. Проезжавший мимо мотоциклист подхватил малыша и отнес его матери, недоглядевшей за своим чадом.

Камера регистратора одного из вьетнамских водителей 9 июня сняла трогательное видео, в настоящее время стремительно распространяющееся в социальных сетях. Водители оживленной дороги провинции Шондонг были сильно удивлены, увидев, как ребенок, с трудом умеющий ходить, вышел на проезжую часть и невозмутимо уселся на асфальт.Движение на дороге прекратилось, и водители грузовиков завороженно следили, как ползает малыш, до тех пор, пока проезжающий мимо мотоциклист не решил проблему.Мужчина остановился, подхватил ребенка и отнес его в сторону. Несколькими секундами спустя подбежала взволнованная мать, недоглядевшая за своим чадом. Женщина взяла малыша на руки, и спокойные водители продолжили свой путь.