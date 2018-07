Ушла из жизни актриса Юнис Гейсон. Ей было 90 лет. Более всего актриса памятна ролью девушки Джеймса Бонда в Доктор Ноу - первом фильме об агенте 007, который вышел в 1962 году. Позднее она появилась в другой части киноэпопеи – Из России с любовью, которая была снята в 1963 году.

Ушла из жизни актриса Юнис Гейсон. Ей было 90 лет. Более всего актриса памятна ролью девушки Джеймса Бонда в "Доктор Ноу" — первом фильме об "агенте 007", который вышел в 1962 году. О смерти Гейсон поклонники сообщили в ее "Твиттере".We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y— Eunice Gayson (@EuniceGayson) 9 июня 2018 г.В первом фильме бондианы Гейсон сыграла Сильвию Тренч, которую Бонд встречает в казино.Позднее она появилась в другой части киноэпопеи – "Из России с любовью", которая была снята в 1963 году. Сильвия Тренч стала единственной, кто появился сразу в двух сериях бондианы, напоминает портал News.ru.Фрагмент из фильма "Доктор Ноу", в котором играет Гейсон.