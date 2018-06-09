По мнению президента США Дональда Трампа, состоявшийся в Канаде саммит G7 оказался невероятно успешным.

По мнению президента США Дональда Трампа, состоявшийся в Канаде саммит G7 оказался "невероятно успешным"."Широкий спектр вопросов по безопасности обсуждался, в том числе угроза со стороны Ирана. Страны G7 остаются приверженными задаче сдерживать ядерные амбиции Ирана", — рассказал американский лидер журналистам по итогам мероприятия.Обсуждался и вопрос возвращения в состав группы России."Некоторым людям нравится идея возвращения России. Думаю, это было бы хорошо для мира, для России, для США, для всех стран G7", — отметил Дональд Трамп, пояснив, что США ищут "мира во всем мире", а не играют в игры.По мнению президента США, формат G8 (вместе с Россией) более содержательный и осмысленный, чем G7, передает РИА Новости.Сразу после саммита в Канаде Трамп отправляется в Сингапур, где 12 июня должна состояться его встреча с лидером КНДР. Свою поездку президент США уже окрестил "миссией мира" и подчеркнул, что ему понадобится лишь минута, чтобы определить серьезность намерений Ким Чен Ына."Я думаю, что я очень быстро пойму, произойдет ли что-то хорошее. И если этого не произойдет, я не буду тратить свое время и не хочу тратить его", — сообщил Трамп.