09.06.2018

2018-06-09 11:45:37

На севере Москвы из окон больницы вывалились два пациента

В одной из больниц на севере столицы произошло два ЧП. Сначала из окна четвертого этажа выпал 61‐летний мужчина, а спустя час из окна палаты, расположенной на втором этаже, свалилась 91‐летняя пациентка, передает .



Пенсионерка от полученных при падении травм скончалась. Второй пострадавший с переломами доставлен в НИИ Склифосовского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.