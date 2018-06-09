Национальная сборная России по футболу проводит последние подготовительные работы перед стартом на домашнем чемпионате мира-2018, который начнется матчем россиян с командой Саудовской Аравии 14 июня. Тренерский штаб провел открытую тренировку, на которую пришли 9 тыс. болельщиков.

Национальная сборная России по футболу проводит последние подготовительные работы перед стартом на домашнем чемпионате мира-2018, который начнется матчем россиян с командой Саудовской Аравии 14 июня. Тренерский штаб провел открытую тренировку, на которую пришли 9 тыс. болельщиков.Открытое тренировочное занятие национальной команды было запланировано заранее на стадионе футбольного клуба ЦСКА "ВЭБ Арена", вмещающем 30 тыс. зрителей. Около трети мест на тренировке подопечных Станислава Черчесова были отданы для фанатов команды.После тренировки — раздача автографов