В преддверии Дня России в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие – вручение первых паспортов юным жителям столицы...
В преддверии Дня России в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие – вручение первых паспортов юным жителям столицы.
«Дорогие друзья, сегодня вы получаете главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации - пропуск во взрослую и самостоятельную жизнь. Помните, что паспорт не только подтверждает ваши права, но и ко многому обязывает: быть хорошим человеком, гражданином и патриотом своей страны», - сказал начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко.
Вместе с первым документом детям вручили брошюру с Конституцией Российской Федерации и книгу об истории нашего Отечества.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве