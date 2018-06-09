В преддверии Дня России в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие – вручение первых паспортов юным жителям столицы...

В преддверии Дня России в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие – вручение первых паспортов юным жителям столицы.«Дорогие друзья, сегодня вы получаете главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации - пропуск во взрослую и самостоятельную жизнь. Помните, что паспорт не только подтверждает ваши права, но и ко многому обязывает: быть хорошим человеком, гражданином и патриотом своей страны», - сказал начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко.Вместе с первым документом детям вручили брошюру с Конституцией Российской Федерации и книгу об истории нашего Отечества.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве