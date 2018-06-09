Канцлер Германии Ангела Меркель ответила Трампу на предложение вернуть Россию в состав Большой восьмерки. По ее словам, для этого пока недостаточно оснований.

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила Трампу на предложение вернуть Россию в состав "Большой восьмерки". По ее словам, для этого пока недостаточно оснований.Глава немецкого правительства отметила, что возвращение Москвы в G8 не имеет смысла, пока страны-участницы форума не увидят "существенный прогресс по украинскому вопросу". Ее точку зрения поддержали Канада, Франция и представители Евросоюза.Более того, неделей ранее Меркель также отказалась обсуждать восстановление России в статусе члена "Большой восьмерки". Канцлер убеждена, что подобный шаг невозможен, так как Москва якобы нарушает международное право, передает .Заявление главы немецкого правительства вызвало незамедлительную реакцию россиян. Большинство граждан раскритиковали претенциозность речи Меркель, пишет . "Самое интересное, что Россия туда и не просится", – заметили пользователи Сети.Напомним, что канцлер Германии обозначила свою позицию после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7 в Квебеке. "Нравится вам или нет, но нам надо управлять миром. G7, которая была раньше G8, выгнала Россию. Она должна вернуть ее, поскольку эта страна нужна нам за столом переговоров", – сказал американский лидер.Сообщается, что в Кремле уже отреагировали на предложение Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва "делает акцент на других форматах".