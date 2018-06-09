Совместное приготовление китайских пельменей – гоубулей -
президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином стало
символом развития отношений между двумя странами. Такое мнение выразил
руководитель экспертного совета Российского-китайского комитета мира, дружбы и
развития Бронислав Виногродский.
Совместное приготовление китайских пельменей – гоубулей -
президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином стало
символом развития отношений между двумя странами. Такое мнение выразил
руководитель экспертного совета Российского-китайского комитета мира, дружбы и
развития Бронислав Виногродский.
По его словам, для китайцев пельмени – это очень символичное
блюдо, подразумевающее неразрывную связь нового и старого, да и в целом
построение и развитие каких-либо связей.
"Лепка пельменей – действие стопроцентно
символическое", – сказал эксперт в интервью НСН. Виногородский подчеркнул,
что китайцы готовят пельмени, если серьезно настроены на создание новые связей
и отношений или укрепление уже имеющихся. "Грубо говоря, "Матрица.
Перезагрузка", – добавил аналитик.
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай 8
июня. Вместе с председателем КНР он прокатился на скоростном поезде, а также
посетил хоккейный матч юниоров сборных двух стран.
А накануне своего визита глава российского государства
признался, что Си Цзиньпин стал единственным мировым лидером, с которым он смог
встретить свой день рождения. Китайского лидера Путин назвал надежным партнером
и хорошим другом.
Как рассказал президент России, его рабочий график
складывался так, что отпраздновать день рождения с кем-то из глав государств он
не мог. А с Си Цзиньпином получилось. Тем не менее, глава российского
государства раскрывать подробности торжества не стал, сказав лишь, что оно
прошло "довольно скромно".
По признанию Путина, они с председателем Си выпили по рюмке
водки, нарезали "какую-то колбасу". "Си Цзиньпин – очень
доступный и по-человечески душевный человек", – отметил президент.