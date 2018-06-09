Совместное приготовление китайских пельменей – гоубулей - президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином стало символом развития отношений между двумя странами. Такое мнение выразил руководитель экспертного совета Российского-китайского комитета мира, дружбы и развития Бронислав Виногродский.

Совместное приготовление китайских пельменей – гоубулей -президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сталосимволом развития отношений между двумя странами. Такое мнение выразилруководитель экспертного совета Российского-китайского комитета мира, дружбы иразвития Бронислав Виногродский.По его словам, для китайцев пельмени – это очень символичноеблюдо, подразумевающее неразрывную связь нового и старого, да и в целомпостроение и развитие каких-либо связей."Лепка пельменей – действие стопроцентносимволическое", – сказал эксперт в интервью НСН. Виногородский подчеркнул,что китайцы готовят пельмени, если серьезно настроены на создание новые связейи отношений или укрепление уже имеющихся. "Грубо говоря, "Матрица.Перезагрузка", – добавил аналитик.Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай 8июня. Вместе с председателем КНР он прокатился на скоростном поезде, а такжепосетил хоккейный матч юниоров сборных двух стран.А накануне своего визита глава российского государствапризнался, что Си Цзиньпин стал единственным мировым лидером, с которым он смогвстретить свой день рождения. Китайского лидера Путин назвал надежным партнероми хорошим другом.Как рассказал президент России, его рабочий графикскладывался так, что отпраздновать день рождения с кем-то из глав государств онне мог. А с Си Цзиньпином получилось. Тем не менее, глава российскогогосударства раскрывать подробности торжества не стал, сказав лишь, что онопрошло "довольно скромно".По признанию Путина, они с председателем Си выпили по рюмкеводки, нарезали "какую-то колбасу". "Си Цзиньпин – оченьдоступный и по-человечески душевный человек", – отметил президент.