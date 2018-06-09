Очаги сопротивления террористов Исламского государства (запрещено в России) остались в Сирии только в контролируемых Соединенными Штатами районах. Об этом 9 июня заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Очаги сопротивления террористов "Исламского государства" (запрещено в России) остались в Сирии только в контролируемых Соединенными Штатами районах. Об этом 9 июня заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он порекомендовал главе Пентагона изучить карту с расстановкой сил в Сирии. Так Конашенков отреагировал на реплику министра обороны США Джеймса Мэттиса. Мэттис скзал, что Башар Асад при поддержке Ирана и России привел сирийский народ к катастрофе, а курдские формирования "Сил демократической Сирии" (СДС) — единственная организация, которой удалось в упорной борьбе одержать победу над террористами в Сирии.Представитель российского Минобоороны подчеркнул, что в подконтрольных законным властям сирийских провинциях активно восстанавливается мирная жизнь, идет разминирование населенных пунктов, работают больницы, предприятия, рынки, школы и детские сады.При этом жителям этих регионов направляется гуманитарная помощь и продовольствие, даже кусочек упаковки которого не оплачен США."Реальная катастрофа для сирийского народа фиксируется ООН и правозащитниками как раз в оккупированном американскими войсками районе Эт-Танф и незаконно контролируемой США Ракке. О чем достоверно было изложено в последнем докладе Amnesty International", — констатировал Игорь Конашенков.Ранее министр иностранных дел России Сергей Ларов подчеркнул, что Москва приветствует планы Вашингтона вывести американские войска из Эт-Танфа.