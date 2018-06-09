Легендарный телеведущий Юрий Николаев стал обладателем специальной награды премии МУЗ ТВ За вклад в жизнь. За кулисами Олимпийского с ним встретился корреспондент Dni.Ru.

Легендарный телеведущий Юрий Николаев стал обладателем специальной награды премии "МУЗ ТВ" "За вклад в жизнь". За кулисами "Олимпийского" с ним встретился корреспондент Dni.Ru.Юрий Николаев знаком телезрителям разных поколений как ведущий популярных музыкальных программ – "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "ДОстояние РЕспублики". Именно благодаря ему на нашей эстраде зажгли такие звезды, как Ани Лорак, Сергей Лазарев, Юлия Началова. И на премии "МУЗ ТВ" теперь они блистают регулярно.Телеведущий не мог сдержать слез, получая награду – фирменную "тарелочку". А 20-тысячный "Олимпийский" взорвался аплодисментами и криками "Браво!" Но многих людей поразила худоба Николаева, которому скоро исполнится 80 лет. Вероятно, это не только следствие возраста, но и серьезной болезни – телеведущий уже много лет ведет борьбу с онкологией.В начале 2000-х у него диагностировали рак кишечника, и Николаев сразу же начал лечение, перенес несколько серьезных операций. При этом он не делал больших перерывов в работе и продолжал сниматься в проектах Первого канала."Это случилось лет одиннадцать-двенадцать назад. Через пять лет случился рецидив, потом еще один. В чем причина моего заболевания, я не знаю", – признался Николаев в 2016 году на шоу Малахова. Тогда же ведущий рассказал, что болезнь иногда отступает, но потом снова возвращается. "Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение", – отметил он.Его мама тоже скончалась от рака, возможно, это наследственная предрасположенность.В своих интервью Юрий Александрович не раз признавался, что принять новость о болезни было нелегко. Но это заставило пересмотреть свои взгляды на жизнь. Мэтр уверен, что если такое происходит в жизни, то главное – не сдаваться, как бы не было страшно, но жизнь ведь продолжается.Напомним, что в прошлом году в номинаций "За вклад в жизнь" лауреатом стала 80-летняя актриса Светлана Немоляева.