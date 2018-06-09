Заявление украинской стороны о вывозе запасов хлора с Донецкой фильтровальной станции (ДФС) не соответствует действительности.

Заявление украинской стороны о вывозе запасов хлора с Донецкой фильтровальной станции (ДФС) не соответствует действительности.Как передает ТАСС, об этом рассказали в представительстве провозглашенной Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так там отреагировали на заявление, сделанное 8 июня в украинском министерстве по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса – о том, что с ДФС из-за обстрелов эвакуировали персонал и вывезли четыре тонны хлора.Представители ДНР отметили, что на самом деле персонал был эвакуирован еще 7 июня, а сам объект не будет работать минимум пять днейПри этом в коммунальном предприятии "Вода Донбасса" проинформировали о восстановлении электроснабжения станции, которое было нарушено вечером 6 июня в результате обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины.