Телеведущая Светлана Зейналова опубликовала фото с младшей дочерью. Звезда призналась, что с головой ушла в материнство.

Телеведущая Светлана Зейналова опубликовала фото с младшейдочерью. Звезда призналась, что с головой ушла в материнство.В своем Instagram Светлана опубликовала трогательный снимок,на котором запечатлена с ребенком на руках. Телеведущая выглядит немного утомленнойи опухшей. Видимо, уход за малышкой лишил ее сна и отдыха.Тем не менее звезда, кажется, очень счастлива – она во всюулыбается камере. А вот лица малютки не разглядеть: виден только лобик ималенькая ручка со свойственными для новорожденных складочками и морщинками."Всем Peace! Или дай пять, если тоже поел и пошел спать 😂😂😂😂мама вошла в состояние, которое называется "я готова обсуждать с вами толькоцвет стула и больше меня ничего не волнует... политика? Культура? Реформаобразования? Нет, не (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.– Прим. ред.)", – с иронией написала под снимком телеведущая.Поклонники выразили солидарность с Зейналовой. Многие мамочки отметили в комментариях, что такое состояние им очень знакомо. "Прекрасные прекрасные мгновения! Наслаждайтесь.Это и есть счастье! 😍👍", "Этопрекрасное состояние, здоровья вам", "Зачем политика и культура, когда столькосчастья на руках!! От цвета стула сейчас многое зависит))", "А пальчикито какие длинные! Точно пианистка будет!!!", "Светаааа! Как я васпонимаю! У меня малышу год и я только сейчас стала отходить от полногопогружения в ребенка 🤪", – писали пользователи соцсети в комментариях.Напомним, популярная телеведущая родила дочь 27 мая. Отцомребенка является гражданский муж Светланы Зейналовой Дмитрий, который нанесколько лет младше. Ее это поначалу смущало, однако мужчина не отступился.Более того, он покорил Светлану трогательной заботой о ее дочери от первогобрака Александре (девочка имеет особенности развития). Диагноз "аутизм"Саше поставили, когда ей было полтора года.