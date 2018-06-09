61-летний сооснователь Pixar Animation Studios и креативный директор анимационного подразделения компании Disney Джон Лассетер объявил об увольнении. Такое решение американец объяснил выдвинутыми против него обвинениями в домогательствах.

61-летний сооснователь Pixar Animation Studios и креативный директор анимационного подразделения компании Disney Джон Лассетер объявил об увольнении. Такое решение американец объяснил выдвинутыми против него обвинениями в домогательствах, сообщает Guardian.Впервые Лассетера обвинили в "нежелательных прикосновениях" в ноябре 2017 года. Это сделали сотрудницы Pixar и Disney на волне популярного тогда интернет-флешмоба #MeToo.Вскоре сооснователь Pixar взял полугодовой отпуск, извинившись перед всеми, кого могли оскорбить или обидеть его действия.Лассетер заявил, что за это время полностью пересмотрел свои взгляды на жизнь."Я по-прежнему остаюсь верен искусству анимации и компаниям, где я работал, но решил с начала этого года сфокусироваться на новых творческих вызовах", — заявил Лассетер.Американец останется в Pixar до конца 2018 ujlf в роли консультанта, а затем уволится окончательно.Джон Лассетер приложил руку к созданию таких популярных фильмов, как "История игрушек" и "История игрушек-2", "Холодное сердце", "Зверополис" и "Моана". Кроме того, он работал над всеми мультфильмами Pixar.