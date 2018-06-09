После завоевания хоккеистами из Вашингтон Кэпиталс Кубка Стэнли, Александр Овечкин и остальные участники команды в эту же ночь отправились отмечать победу в один из ночных клубов Лас-Вегаса. Видео с празднования триумфа попало в Сеть.

После завоевания хоккеистами из "Вашингтон Кэпиталс" Кубка Стэнли, Александр Овечкин и остальные участники команды в эту же ночь отправились отмечать победу в один из ночных клубов Лас-Вегаса. Видео с празднования триумфа попало в Сеть.Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает праздновать завоевание Кубка Стэнли. Судя по опубликованным кадрам, спортсмена до сих пор не отпускают эмоции.Торжество прошло, как говорят в народе, на широкую ногу. Судя по опубликованному ролику, Овечкин поднялся на сцену ночного клуба в Лас-Вегасе, где выступал известный голландский диджей Tiësto, и начал демонстрировать отдыхающим трофей.Очевидцы отметили, что спортсмен с первых минут "зажег толпу" под танцевальные хиты. При этом на вечеринке звучали и лирические песни.И это вполне соответствовало всеобщему настроению, ведь громкая победа всегда сопряжена с многочисленными трудностями и невероятной силой воли. Так, Овечкин проделал долгий путь к триумфу, который длился 13 лет.Спортсмен дебютировал в НХЛ 5 декабря 2005 года – 4567 дней назад. За это время он сыграл 1124 матча, забросил 668 шайб и отдал 571 голевую передачу, пишет .Стоит отметить, что радость за отечественного хоккеиста разделили не все россияне. Некоторые пользователи Сети набросились на спортсмена, припоминая ему скандалы и различные высказывания.Однако за Овечкина незамедлительно вступилась его мать, передает "Чемпионат.com".Она прокомментировала победу сына в Кубке Стэнли и ответила его критикам."Честно говоря, я очень горжусь ребятами – Овечкиным, Кузнецовым. В особенности своим сыном. Ребята здесь защищают честь нашей страны. Надо гордиться ими, а не обливать грязью. Сашку многие обливают, говорят, что ты такой-то и сякой-то. Так вот пускай они закроют рты, Саша прославляет нашу страну, прославляет наш хоккей!", – заявила Татьяна Овечкина. Женщина отметила вклад своего сына в хоккей. "Из года в год он становится лучшим. Это дорогого стоит, поэтому еще раз повторю: он прославляет наш хоккей", – резюмировала она.Напомним, хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", в состав которого входят россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, завоевал Кубок Стэнли. Команда в гостях победила "Вегас" со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.