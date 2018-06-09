В Твиттере президента Украины появилось сообщение с хэштегом #КримЦеУкраїна. В нем Петр Порошенко заверил, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн. Так он поздравил Севастополь с Днем города, который отмечается 14 июня.

В "Твиттере" президента Украины появилось сообщение с хэштегом #КримЦеУкраїна. В нем Петр Порошенко выразил уверенность что "над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн".Славний нащадок стародавнього Херсонесу, героїчний Севастополь – це українське мЁсто.Не маю жодного сумнЁву, що над Севастополем замайорить український прапор та лунатиме український гЁмн!#КримЦеУкраїна #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EeJb5CRa9N— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июня 2018 г.Позже на это "обещание" Порошенко отреагировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. В комментарии RT он отметил, что "Порошенко далек от Севастополя как ментально и духовно, так и физически"."Украинське мисто» (украинский город) — это некая заноза в языке украинского лидера, он ее никак не может вынуть и демонстрирует к месту и не к месту", — сказал Белик.Он напомнил, что Севастополь "никогда не был украинским по духу"."Украинского будущего у Севастополя нет, и Украина это поймет сразу после смены власти в Киеве", — отметил депутат Госдумы от Севастополя.Крым воссоединился с Россией по итогам всенародного референдума, на котором за это проголосовало подавляющее число крымчан, однако Украина продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной" территорией".Этот твит Порошенко разместил, "поздравляя" таким образом Севастополь с Днем города, который отмечается 14 июня. Однако в последние годы он, по сути, соединен с Днем России и отмечается несколько дней.В городе в эти дни пройдет множество праздничных мероприятий и будут развеваться, разумеется, российские флаги. А 12 июня, в День России, на площади Нахимова после концерта военных оркестров будет дан фейерверк.