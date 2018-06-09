В Твиттере президента Украины появилось сообщение с хэштегом #КримЦеУкраїна. В нем Петр Порошенко заверил, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн. Так он поздравил Севастополь с Днем города, который отмечается 14 июня.
В "Твиттере" президента Украины появилось сообщение с хэштегом #КримЦеУкраїна. В нем Петр Порошенко выразил уверенность что "над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн".
Славний нащадок стародавнього Херсонесу, героїчний Севастополь – це українське мЁсто.
Не маю жодного сумнЁву, що над Севастополем замайорить український прапор та лунатиме український гЁмн!#КримЦеУкраїна #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EeJb5CRa9N
— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июня 2018 г.
Позже на это "обещание" Порошенко отреагировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. В комментарии RT он отметил, что "Порошенко далек от Севастополя как ментально и духовно, так и физически".
"Украинське мисто» (украинский город) — это некая заноза в языке украинского лидера, он ее никак не может вынуть и демонстрирует к месту и не к месту", — сказал Белик.
Он напомнил, что Севастополь "никогда не был украинским по духу".
"Украинского будущего у Севастополя нет, и Украина это поймет сразу после смены власти в Киеве", — отметил депутат Госдумы от Севастополя.
Крым воссоединился с Россией по итогам всенародного референдума, на котором за это проголосовало подавляющее число крымчан, однако Украина продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной" территорией".
Этот твит Порошенко разместил, "поздравляя" таким образом Севастополь с Днем города, который отмечается 14 июня. Однако в последние годы он, по сути, соединен с Днем России и отмечается несколько дней.
В городе в эти дни пройдет множество праздничных мероприятий и будут развеваться, разумеется, российские флаги. А 12 июня, в День России, на площади Нахимова после концерта военных оркестров будет дан фейерверк.